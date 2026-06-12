Рейтинг@Mail.ru
"Сильная Армения" примет мандаты, если это отстранит Пашиняна от власти - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 12.06.2026
"Сильная Армения" примет мандаты, если это отстранит Пашиняна от власти

Карапетян: "Сильная Армения" примет мандаты, если это отстранит Пашиняна

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Ереване
Предвыборная агитация в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Предвыборная агитация в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предвыборный блок "Сильная Армения" примет депутатские мандаты, если это поможет отстранить от власти Пашиняна, заявил лидер блока Карапетян.
  • Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, при этом оппозиция обвиняла власти в вмешательстве в избирательный процесс.
  • В парламент проходят три силы: партия Пашиняна, блок "Сильная Армения" и альянс "Армения" экс-президента Кочаряна.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Предвыборный блок "Сильная Армения" примет по итогам парламентских выборов депутатские мандаты, если это поможет отстранить от власти премьера страны Никола Пашиняна, заявил журналистам лидер блока Самвел Карапетян.
Среди армянских оппозиционеров ведется дискуссия о целесообразности принятия депутатских мандатов прошедшими в парламент политическими силами. Часть радикально настроенной оппозиции считает, что нужно бойкотировать парламент, заявляя что в противном случае будет обеспечена легитимность законодательного органа, сформированного в результате прошедших с нарушениями выборов.
"Если мы решим, что через парламент мы быстрее "уберем" Пашиняна, значит, пойдем в парламент", - заявил он.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем по счету участке
Вчера, 14:32
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала