"Сильная Армения" примет мандаты, если это отстранит Пашиняна от власти

Краткий пересказ от РИА ИИ Предвыборный блок "Сильная Армения" примет депутатские мандаты, если это поможет отстранить от власти Пашиняна, заявил лидер блока Карапетян.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, при этом оппозиция обвиняла власти в вмешательстве в избирательный процесс.

В парламент проходят три силы: партия Пашиняна, блок "Сильная Армения" и альянс "Армения" экс-президента Кочаряна.

ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Предвыборный блок "Сильная Армения" примет по итогам парламентских выборов депутатские мандаты, если это поможет отстранить от власти премьера страны Никола Пашиняна, заявил журналистам лидер блока Самвел Карапетян.

Среди армянских оппозиционеров ведется дискуссия о целесообразности принятия депутатских мандатов прошедшими в парламент политическими силами. Часть радикально настроенной оппозиции считает, что нужно бойкотировать парламент, заявляя что в противном случае будет обеспечена легитимность законодательного органа, сформированного в результате прошедших с нарушениями выборов.

"Если мы решим, что через парламент мы быстрее "уберем" Пашиняна, значит, пойдем в парламент", - заявил он.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.