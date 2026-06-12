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В Армении задержали политолога якобы за призывы к захвату власти - РИА Новости, 12.06.2026
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19:34 12.06.2026 (обновлено: 19:38 12.06.2026)
В Армении задержали политолога якобы за призывы к захвату власти

СК Армении задержал политолога якобы за призывы к захвату власти

© SputnikПолитолог Ален Гевондян
Политолог Ален Гевондян - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Sputnik
Политолог Ален Гевондян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет Армении задержал политолога якобы за публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.
  • В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанного, также по той же статье проходит еще один фигурант.
  • По данным армянских СМИ, задержан сторонник оппозиции, политолог Ален Гевондя
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал политолога, ему вменяется призывы к захвату власти и свержению конституционного строя, сообщает пресс-служба ведомства.
"На основании сообщений о признаках преступления, полученных из МВД, в отношении А.Г инициировано публичное уголовное преследование по статье "публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием информационных или коммуникационных технологий", - говорится в сообщении ведомства.
По данным армянских СМИ, задержан сторонник оппозиции, политолог Ален Гевондян.
В СК сообщили, что он задержан, в суд подано ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения. Уточняется, что по той же статье проходит еще один фигурант.
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