В Армении задержали политолога якобы за призывы к захвату власти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет Армении задержал политолога якобы за публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.
- В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанного, также по той же статье проходит еще один фигурант.
- По данным армянских СМИ, задержан сторонник оппозиции, политолог Ален Гевондя
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал политолога, ему вменяется призывы к захвату власти и свержению конституционного строя, сообщает пресс-служба ведомства.
"На основании сообщений о признаках преступления, полученных из МВД, в отношении А.Г инициировано публичное уголовное преследование по статье "публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием информационных или коммуникационных технологий", - говорится в сообщении ведомства.
По данным армянских СМИ, задержан сторонник оппозиции, политолог Ален Гевондян.
В СК сообщили, что он задержан, в суд подано ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения. Уточняется, что по той же статье проходит еще один фигурант.
В Армении задержали экс-мэра Еревана, пишут СМИ
5 июня, 12:02