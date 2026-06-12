В Армении задержали политолога якобы за призывы к захвату власти

"На основании сообщений о признаках преступления, полученных из МВД, в отношении А.Г инициировано публичное уголовное преследование по статье "публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием информационных или коммуникационных технологий", - говорится в сообщении ведомства.