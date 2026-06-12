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Эксперт рассказала, на что обращать внимание при покупке драгоценных камней - РИА Новости, 12.06.2026
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19:05 12.06.2026
Эксперт рассказала, на что обращать внимание при покупке драгоценных камней

Джанелли: на изделии с драгоценными камнями должна быть проба, бирка и QR-код

© РИА Новости / Владимир АстапковичСотрудница проверяет алмаз после огранки
Сотрудница проверяет алмаз после огранки - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Сотрудница проверяет алмаз после огранки . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отличить искусственный алмаз от натурального сможет только специалист, поэтому при покупке нужно доверять продавцу и внимательно читать бирки, заявила Диана Джанелли.
  • Если на изделии есть проба, бирка и QR-код, то можно быть уверенным в том, что заявленная информация соответствует реальной, добавила ювелир.
  • Чтобы убедиться в подлинности камня, нужно нести его в независимую лабораторию, где специалисты выдадут сертификат и сделают анализ, уточнила Джанелли.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отличить искусственный алмаз от натурального сможет только специалист, поэтому при покупке нужно исключительно доверять продавцу и внимательно читать бирки, заявила ювелир, геммолог и владелец Dzhanelli Jewellery Диана Джанелли.
"Распознать никак нельзя, даже с лупой и микроскопом. Только в лаборатории. Поэтому тут нужно исключительно доверять продавцу и внимательно читать бирки", - пояснила Джанелли в беседе с 360.ru.
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Несмотря на это, по ее словам, в нынешнее время производителям невыгодно обманывать покупателей. Если на изделии есть проба, бирка и QR-код, то можно быть уверенным в том, что заявленная информация соответствует реальной, добавила ювелир.
Эксперт отметила, что если у покупателя все-таки закрались сомнения насчет подлинности материалов, то можно обратиться в специальные лаборатории.
"Чтобы убедиться в подлинности камня, нужно нести его в независимую лабораторию. Специалисты выдадут сертификат и сделают анализ", - уточнила Джанелли.
Кроме того, она перечислила камни, которые неспециалист может перепутать.
"За натуральные бриллианты выдают лабораторные бриллианты и муассаниты. Наверное, больше их имитации нет. Фианиты, белые топазы, белые сапфиры и все, что белого цвета, могут сойти за бриллиант", - сообщила эксперт.
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