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В Великом Новгороде впервые прошел парад аквабайкеров - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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15:45 12.06.2026 (обновлено: 17:24 12.06.2026)

В Великом Новгороде впервые прошел парад аквабайкеров

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Великом Новгороде на реке Волхов впервые прошел парад аквабайкеров, открывший гидросезон в регионе.
  • В параде приняли участие более 50 гидроциклов из разных городов России, акция была посвящена Дню России и проведена в рамках губернаторского проекта «Новгородское лето».
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Впервые парад аквабайкеров прошел на реке Волхов в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Парад аквабайкеров открыл гидросезон в регионе. Более 50 гидроциклов с флагам РФ из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Петрозаводска, Твери, Тулы, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Воронежа и Великого Новгорода приняли в нем участие. По словам организаторов, акция является патриотической и посвящена Дню России.
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Посмотреть парад пришли множество жителей и туристов. Они собрались на набережной с двух сторон, а также на пешеходном мосту.
В связи с мероприятием весь день до 18.00 на городском пляже возле кремля ограничен доступ к воде, закрыта и акватория реки Волхов для судоходства.
Мероприятие проводится в рамках губернаторского проекта "Новгородское лето".
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