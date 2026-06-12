В Великом Новгороде впервые прошел парад аквабайкеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Великом Новгороде на реке Волхов впервые прошел парад аквабайкеров, открывший гидросезон в регионе.
- В параде приняли участие более 50 гидроциклов из разных городов России, акция была посвящена Дню России и проведена в рамках губернаторского проекта «Новгородское лето».
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Впервые парад аквабайкеров прошел на реке Волхов в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Парад аквабайкеров открыл гидросезон в регионе. Более 50 гидроциклов с флагам РФ из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Петрозаводска, Твери, Тулы, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Воронежа и Великого Новгорода приняли в нем участие. По словам организаторов, акция является патриотической и посвящена Дню России.
Люди по всей стране отмечают День России
Вчера, 10:14
Посмотреть парад пришли множество жителей и туристов. Они собрались на набережной с двух сторон, а также на пешеходном мосту.
В связи с мероприятием весь день до 18.00 на городском пляже возле кремля ограничен доступ к воде, закрыта и акватория реки Волхов для судоходства.
Мероприятие проводится в рамках губернаторского проекта "Новгородское лето".
Вечность и один день: величие России в ее людях
Вчера, 08:00