Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Крыма Сергей Аксенов назвал любовь к Родине, веру в Россию и гордость за свою страну тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют россиян.
- По его словам, День России символизирует тысячелетнюю историю Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал любовь, веру и гордость тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют россиян.
Вечность и один день: величие России в ее людях
Вчера, 08:00
По его словам, праздник День России символизирует тысячелетнюю историю Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений.
“Напоминает нам о единстве и общей судьбе нашего многонационального народа, о верности заветам предков”, - подчеркнул глава республики.