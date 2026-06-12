Глава Крыма назвал три чувства, объединяющих россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Крыма Сергей Аксенов назвал любовь к Родине, веру в Россию и гордость за свою страну тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют россиян.

По его словам, День России символизирует тысячелетнюю историю Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал любовь, веру и гордость тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют россиян.

“Любовь, вера и гордость. Вот три главных чувства, которые сегодня объединяют всех нас. Любовь к Родине. Вера в Россию . Гордость за свою страну”, - написал Аксенов в своем канале на платформе “ Макс ” по случаю Дня России.

По его словам, праздник День России символизирует тысячелетнюю историю Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений.