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Глава Крыма назвал три чувства, объединяющих россиян - РИА Новости, 12.06.2026
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08:52 12.06.2026
Глава Крыма назвал три чувства, объединяющих россиян

Аксенов: любовь, вера и гордость сегодня объединяют россиян

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссийские флаги в Москве
Российские флаги в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Крыма Сергей Аксенов назвал любовь к Родине, веру в Россию и гордость за свою страну тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют россиян.
  • По его словам, День России символизирует тысячелетнюю историю Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал любовь, веру и гордость тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют россиян.
“Любовь, вера и гордость. Вот три главных чувства, которые сегодня объединяют всех нас. Любовь к Родине. Вера в Россию. Гордость за свою страну”, - написал Аксенов в своем канале на платформе “Макс” по случаю Дня России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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По его словам, праздник День России символизирует тысячелетнюю историю Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений.
“Напоминает нам о единстве и общей судьбе нашего многонационального народа, о верности заветам предков”, - подчеркнул глава республики.
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