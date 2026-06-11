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Стоматолог рассказал, почему зубы мудрости советуют удалять - РИА Новости, 11.06.2026
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03:10 11.06.2026
Стоматолог рассказал, почему зубы мудрости советуют удалять

Стоматолог Гераськов: зубы мудрости советуют удалять из-за их расположения

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛекарство в руках стоматолога
Лекарство в руках стоматолога - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоматолог может рекомендовать удаление зуба мудрости, даже если тот не болит, из-за его расположения и потенциальных рисков, которые врач видит на осмотре и по снимку.
  • Зубы мудрости часто прорезываются не полностью или растут под наклоном, что может привести к воспалению десны и другим проблемам.
  • Если зуб мудрости провоцирует воспаление, мешает нормальной гигиене или угрожает соседнему зубу, его удаление помогает избежать более серьезных проблем в будущем.
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости, Владимир Бедняк. Стоматологи иногда рекомендуют удалять зубы мудрости, даже если те не беспокоят, из-за их расположения, риска воспаления десны, и скопления остатков пищи между ними и деснами, сообщил РИА Новости хирург-имплантолог научной стоматологии "Дантистофф" Николай Гераськов.
"Если стоматолог рекомендует удалить зуб мудрости, даже когда он не болит, это обычно связано не с жалобами пациента, а с тем, как зуб расположен и какие риски врач видит по снимку и на осмотре. Отсутствие боли не всегда означает, что зуб не создает проблем", - рассказал Николай Гераськов.
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Врач объяснил, что часто зубы мудрости прорезываются не полностью или растут под наклоном. В такой ситуации вокруг них может воспаляться десна: появляется отек, боль при жевании, неприятный запах изо рта, иногда человеку становится сложно широко открыть рот.
"Между зубом и десной легко скапливаются остатки пищи и налет, а качественно очистить эту область бывает трудно даже при хорошей домашней гигиене", - добавил Николай Гераськов.
Как отметил врач, часто бывает, что зуб мудрости упирается в соседний зуб. Из-за этого проблемы возникают не только у него самого, но и у зуба рядом. Между ними может развиваться кариес, воспаление десны, а иногда повреждаются ткани вокруг корня соседнего зуба. По его словам, некоторые изменения вокруг зубов мудрости долго развиваются почти незаметно, а обнаруживаются только на осмотре или по результатам КТ.
При этом удалять зуб мудрости нужно не всегда, подчеркнул специалист.
"Если он прорезался полностью, расположен правильно, участвует в жевании, не травмирует слизистую и за ним можно полноценно ухаживать, врач может рекомендовать просто наблюдение. Но если он провоцирует воспаление, мешает нормальной гигиене или угрожает соседнему зубу, удаление помогает избежать более серьезных проблем и более сложного лечения в будущем", - подытожил врач.
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