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Журова увидела, что скрывается за санкциями против Федерации шахмат России - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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10:22 11.06.2026 (обновлено: 11:47 11.06.2026)
Журова увидела, что скрывается за санкциями против Федерации шахмат России

Журова о решении FIDE: когда хочешь найти повод, всегда его найдешь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР).
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что ФШР должна прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму, иначе грозит трехлетняя дисквалификация.
  • Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ, считает, что FIDE ищет повод для действий против ФШР и не учитывает ситуацию с российскими шахматистами, которые продолжают выступать за другие страны.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова, комментируя решение Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР), заявила РИА Новости, что FIDE действует по принципу: когда хочешь найти новый повод – ты его найдешь.
В четверг FIDE сообщила о временной приостановке членства ФШР. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник FIDE обратилась к ФШР с просьбой "предоставить доказательства выполнения этого решения".
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"Если хочешь найти повод – ты его всегда найдешь. Вот они и действуют по такому способу. У меня есть свое подозрение и наблюдение относительно этой ситуации. У нас большое количество спортсменов именно в шахматах, к сожалению, уехали. И они (FIDE) смотрят ситуацию и думают: "А что меняется, все хорошие игроки на месте". Играют за другие страны, но играют же. И федерация в целом развивается. Когда хорошие спортсмены не уезжают из России и не выступают на международном уровне и мир их не видит – одно дело. А когда большое количество игроков, в том числе и сильных, уехали и продолжают играть – другая ситуация", - сказала Журова.
"Плюс, это не олимпийский вид спорта и к нему внимание есть, но немного другое. Олимпийский комитет особо сильно и не может регулировать их действия. Они видят, что у них все вроде бы нормально, а о наших же чувствах они думают, как и о тех спортсменах, которые не хотят уезжать", -добавила депутат Госдумы.
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