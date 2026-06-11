Журова увидела, что скрывается за санкциями против Федерации шахмат России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова, комментируя решение Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР), заявила РИА Новости, что FIDE действует по принципу: когда хочешь найти новый повод – ты его найдешь.