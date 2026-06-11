Ругань с капитаном и провал в ЛЧ: спустя 13 лет Моуринью снова в Мадриде

Жозе Моуринью во второй раз возглавил испанский "Реал". Сегодня "королевский клуб" после переизбрания Флорентино Переса на пост президента мадридцев ожидаемо объявил о подписании трехлетнего контракта с португальским тренером, который сменил в должности Альваро Арбелоа. РИА Новости Спорт вспоминает, как обстояли дела у Особенного в Мадриде с 2010 по 2013 год, и объясняет, почему период его работы со "сливочными" не принес многомиллионной армии поклонников большого счастья.

"Десима" так и не покорилась

Летом после триумфа испанцев на ЧМ-2010 в ЮАР Жозе Моуринью въезжал в Мадрид с гордо поднятой головой. Вместе с итальянским "Интером" он оформил требл и, обыграв в финале Лиги чемпионов "Баварию" как раз на "Сантьяго Бернабеу", очаровал боссов "Реала". Которые соскучились по победам в главном турнире Старого Света — это и была главная цель, которую поставили перед Особенным.

« "Я принял решение после ответного полуфинала ЛЧ с "Барселоной", потому что понимал, что мы собираемся выиграть турнир. После победы в финале босс "Интера" Моратти сказал мне: "Теперь ты имеешь право уйти". Это было разрешение сделать то, что я хотел для счастья. Но как оказалось, в Милане я был более счастлив, чем в Мадриде. Если бы после финала Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" я вернулся в Милан, когда фанаты скандировали мое имя, возможно, я бы не покинул "Интер"… На тот момент я еще не подписал контракт с "Реалом", а только хотел отправиться в Мадрид. Они хотели пригласить меня годом ранее, но тогда Моратти убедил меня остаться. Кроме того, я оказывал им, когда тренировал "Челси". Нельзя трижды оказать "Реалу". (Football Italia)

К сожалению, "ушастый" трофей с 2010-го Жозе больше не поднимал над головой. Конечно, с "Реалом" за три сезона он собрал все трофеи на внутренней арене, став чемпионом Испании, а также выиграв Кубок и Суперкубок страны. Но на международной арене — три досаднейших вылета на стадии полуфинала Лиги чемпионов:

2011 / "Барса" на выезде прибила "Реал" со счетом 2:0 (гол-шедевр положил Лионель Месси, обыгравший всю оборону хозяев), а дома скатала ничью и отправилась за золотом в Лондон;

/ "Барса" на выезде прибила "Реал" со счетом 2:0 (гол-шедевр положил Лионель Месси, обыгравший всю оборону хозяев), а дома скатала ничью и отправилась за золотом в Лондон; 2012 / бойня с "Баварией" дошла до серии пенальти, в которой Мануэль Нойер справился с ударами Криштиану Роналду и Кака, а Серхио Рамос отправил мяч с точки в вечернее небо;

/ бойня с "Баварией" дошла до серии пенальти, в которой Мануэль Нойер справился с ударами Криштиану Роналду и Кака, а Серхио Рамос отправил мяч с точки в вечернее небо; 2013 / Спасение после разгрома от дортмундской "Боруссии" и покера Роберта Левандовского (1:4) было очень близко. Не хватило всего одного гола в Мадриде (2:0).

Не задалось и в "Эль-Класико"

В 17 матчах против "Барселоны" в те годы у "Реала" Моуринью пять побед при семи поражениях. Перевес небольшой, вот только проигрыши были болезненными… Полуфинал ЛЧ мы уже вспомнили — упомянем и самое первое противостояние на "Камп Ноу", которое осенью 2010-го завершилось катастрофой. Пять безответных мячей влетели в ворота Икера Касильяса.

Жозе наехал на легенду "Реала"

И в сезоне-2012/13 усадил Касильяса на скамейку запасных, что, разумеется, повергло в шок и "сливочных", и болельщиков. СМИ писали, что испанец взбесил тренера дружбой с игроками "Барселоны", вместе с которыми голкипер приносил золотые медали сборной Испании, а также романом с журналисткой Сарой Карбонеро. Якобы через нее в прессу попадали подробности внутренней кухни "королевского клуба". А от кого она могла получить информацию?

В 2024 году легендарный вратарь "Реала" поведал, что встретился с Моуринью менее года назад на съемках документального фильма и вспомнил о недопонимании с Жозе:

« "Мне стоило поговорить с ним в кабинете, сожалею, что не сделал это. Я не хотел поднимать больше шума, чем уже было. Он обвинял меня в том, что я дружу с журналистами, но не настолько, чтобы что-то из раздевалки утекало в прессу. Люди говорят о ненависти, но со временем все меняется. У нас были отношения между любовью и ненавистью. Я вспоминаю их как отношения с девушкой двадцатилетней давности: вы смотрите на такие вещи иначе. Это было хорошее время, но "Реал" превыше всего". (Diario Sport)

Впрочем, в мае 2026-го Касильяс высказался против приглашения Особенного на "Сантьяго Бернабеу: у себя в соцсетях чемпион мира и Европы назвал Моуринью высококлассным профессионалом, но признался, что не хочет видеть его в "Реале". По мнению Икера, другие тренеры лучше справились бы с работой "в клубе его мечты".

А затем Жозе и вовсе потерял контроль

Карим Бензема, Гонсало Игуаин, Пепе, даже Роналду, — вот лишь малая часть футболистов, которые, по информации местных журналистов, разочаровались в португальце и его методах. Так что летом 2013 года после проигранной золотой гонки в Ла Лиге, поражения в финале Кубка страны и очередной неудачи в Лиге чемпионов дорожки тренера и гранда разошлись. Жозе вернулся в "Челси", а "Реал" с Карло Анчелотти наконец-то пополнил трофейную полку десятым кубком ЛЧ.

И даже несмотря на такое расставание Моуринью тепло вспоминал о первом приходе в "Реал":

« "Реал" – мой лучший опыт в карьере в связи с тем, чему я научился как человек и тренер, какие уроки извлек. Это лучшее воспоминание в карьере, это было фантастически. То, что меня попросили сделать в "Реале", соответствовало моей натуре. Мне говорили, что нам противостоит лучшая команда в мире, "Барселона" давила на нас, и нам пришлось переломить ситуацию. К сожалению, я не смог выиграть ни один из трех полуфиналов Лиги чемпионов". (Marca)