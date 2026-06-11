Жирков: молодым из РПЛ нужно ориентироваться на примеры Сафонова и Головина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Жирков считает, что молодым футболистам РПЛ стоит ориентироваться на примеры Александра Зинченко, Матвея Сафонова и Александра Головина.
- Он выразил мнение, что такие игроки, как Константин Тюкавин, Алексей Батраков и Матвей Кисляк, могут добиться успеха в Европе.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Молодым футболистам, играющим в Российской премьер-лиге (РПЛ), нужно ориентироваться на примеры Александра Зинченко, Матвея Сафонова и Александра Головина, заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Юрий Жирков.
Зинченко в 2016 году перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити", Сафонов играет за "ПСЖ" с 2024 года, после перехода из "Краснодара". 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Игравший за московский ЦСКА Головин представляет "Монако" с 2018 года.
"Костя Тюкавин, в принципе, сможет в Европе заиграть. Я думаю, что все, о ком говорят (Тюкавин, Алексей Батраков, Матвей Кисляк) – могут. Есть много примеров, как, например, Зинченко переходил в тот же "Манчестер Сити". Из "Уфы" перейти в "Манчестер Сити" - очень хорошие примеры для подрастающего поколения. И, конечно, такие примеры, как Матвей Сафонов, как Саша Головин. Думаю, что молодые игроки должны на это ориентироваться", - сказал Жирков.
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