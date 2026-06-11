Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали ложью заявление Трампа о разговоре с Тегераном - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 11.06.2026
В Иране назвали ложью заявление Трампа о разговоре с Тегераном

IRIB: заявление Трампа о разговоре с иранскими чиновниками является ложью

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование Пентагона сообщило, что начало удары по Ирану по приказу верховного главнокомандующего.
  • Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.
  • Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что заявление Трампа о контактах с иранскими чиновниками является ложью.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Заявление Трампа о том, что он разговаривал с иранскими чиновниками, является ложью, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.
Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану по приказу верховного главнокомандующего. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран "к чертовой матери", если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Журналист Fox News после интервью с Трампом заявил, что тот сообщил о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки.
"Заявление... о том, что иранские чиновники связывались с Трампом, является ложью", - сказал источник IRIB.
Иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в городах Минаб и Мохр, при этом три взрыва произошло в городе Бендер-Аббас, еще четыре прогремели в Сирике (на юге Ирана). ПВО работали в Тегеране и на юге страны. Штаб командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" также сообщал о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16.
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
ВС Ирана и США ведут бои в Персидском заливе, сообщили СМИ
01:02
 
В миреТегеран (город)Вашингтон (штат)ИранДональд ТрампМинистерство обороны СШАF-16Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала