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Захарова отреагировала на удар ВСУ по автозаправке в Брянской области - РИА Новости, 11.06.2026
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22:02 11.06.2026
Захарова отреагировала на удар ВСУ по автозаправке в Брянской области

Захарова назвала ВСУ киевскорежимными вампирами

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала удар ВСУ по автозаправке в Брянской области.
  • Она назвала ВСУ киевскорежимными вампирами.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удар ВСУ по автозаправке в Брянской области.
"Киевскорежимные вампиры", - сказала она агентству.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук ранее в четверг заявил, что при ударе ВСУ по АЗС в городе Стародуб ранены семь человек, включая 16-летнего подростка, погибли два человека. Также, по его словам, повреждены пять гражданских автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияМария ЗахароваЕгор КовальчукВооруженные силы Украины
 
 
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