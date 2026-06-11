Захарова отреагировала на удар ВСУ по автозаправке в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала удар ВСУ по автозаправке в Брянской области.
- Она назвала ВСУ киевскорежимными вампирами.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости удар ВСУ по автозаправке в Брянской области.
"Киевскорежимные вампиры", - сказала она агентству.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук ранее в четверг заявил, что при ударе ВСУ по АЗС в городе Стародуб ранены семь человек, включая 16-летнего подростка, погибли два человека. Также, по его словам, повреждены пять гражданских автомобилей.
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