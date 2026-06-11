Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что за три месяца подтверждено 11 инцидентов, связанных с действиями Киева в отношении Евросоюза.
- Захарова назвала продолжающуюся поддержку Запада в закупке вооружений для Киева «политическим членовредительством».
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за 3 месяца подтверждено 11 инцидентов того, что "Киев бомбит Евросоюз", это можно описать термином "политическое членовредительство", так как Запад продолжает спонсировать закупку вооружений для Киева.
"Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Впервые в истории НАТО - истребитель Альянса сбивает дрон ракетой над территорией союзника. И каждый раз - одно и то же: "Надо дать Киеву больше денег", - написала Захарова.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.