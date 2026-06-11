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Захарова рассказала о политическом членовредительстве Киева - РИА Новости, 11.06.2026
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13:24 11.06.2026
Захарова рассказала о политическом членовредительстве Киева

Захарова: за три месяца подтверждено 11 инцидентов, что Киев бомбит Евросоюз

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что за три месяца подтверждено 11 инцидентов, связанных с действиями Киева в отношении Евросоюза.
  • Захарова назвала продолжающуюся поддержку Запада в закупке вооружений для Киева «политическим членовредительством».
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за 3 месяца подтверждено 11 инцидентов того, что "Киев бомбит Евросоюз", это можно описать термином "политическое членовредительство", так как Запад продолжает спонсировать закупку вооружений для Киева.
"Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В своем сообщении для канала Захарова перечислила инциденты, произошедшие в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии.
"Впервые в истории НАТО - истребитель Альянса сбивает дрон ракетой над территорией союзника. И каждый раз - одно и то же: "Надо дать Киеву больше денег", - написала Захарова.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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