Захарова рассказала о политическом членовредительстве Киева

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за 3 месяца подтверждено 11 инцидентов того, что "Киев бомбит Евросоюз", это можно описать термином "политическое членовредительство", так как Запад продолжает спонсировать закупку вооружений для Киева.