Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Yahoo News Japan обсуждают продление разрешения со стороны США на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с "Сахалина-2" в Японию.
- Один из пользователей отметил, что Японии необходима высококачественная продукция из России, иначе страну ждет коллапс.
- Другие читатели выразили недовольство влиянием США на торговлю Японии и предложили переориентировать политику на соседей.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают продление разрешения со стороны США на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с "Сахалина-2" в Японию.
"Нам не обойтись без высококачественной продукции из России. Иначе страну ждет коллапс", — написал пользователь.
"Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. Однако почему Соединенные Штаты вообще считают, что вправе ограничивать торговлю Японии, да еще и в такой степени?" — задался вопросом другой комментатор.
"Давайте уже наконец-то перестанем прогибаться под Соединенные Штаты. Пора взглянуть в глаза реальности и подружиться с нашими соседями", — предложил третий.
"Было бы здорово, если бы и на Камчатском полуострове обнаружились газовые и водородные месторождения. Мы могли бы строить подземные города, разрабатывать обширные залежи торфа и находящийся под ними уголь, и в итоге сформировать новую сферу влияния, чтобы отойти от стран Запада. Но пока что об этом можно только мечтать", — заключили читатели.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>