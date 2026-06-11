"Строить подземные города". В Японии неожиданно высказались о России

"Давайте уже наконец-то перестанем прогибаться под Соединенные Штаты. Пора взглянуть в глаза реальности и подружиться с нашими соседями", — предложил третий.

"Было бы здорово, если бы и на Камчатском полуострове обнаружились газовые и водородные месторождения. Мы могли бы строить подземные города, разрабатывать обширные залежи торфа и находящийся под ними уголь, и в итоге сформировать новую сферу влияния, чтобы отойти от стран Запада. Но пока что об этом можно только мечтать", — заключили читатели.