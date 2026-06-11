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"Строить подземные города". В Японии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 11.06.2026
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22:24 11.06.2026

"Строить подземные города". В Японии неожиданно высказались о России

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкАвачинской бухта, Камчатка
Авачинской бухта, Камчатка - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Авачинской бухта, Камчатка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Yahoo News Japan обсуждают продление разрешения со стороны США на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с "Сахалина-2" в Японию.
  • Один из пользователей отметил, что Японии необходима высококачественная продукция из России, иначе страну ждет коллапс.
  • Другие читатели выразили недовольство влиянием США на торговлю Японии и предложили переориентировать политику на соседей.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают продление разрешения со стороны США на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с "Сахалина-2" в Японию.
"Нам не обойтись без высококачественной продукции из России. Иначе страну ждет коллапс", — написал пользователь.
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"Спасибо, это очень любезно с вашей стороны. Однако почему Соединенные Штаты вообще считают, что вправе ограничивать торговлю Японии, да еще и в такой степени?" — задался вопросом другой комментатор.
"Давайте уже наконец-то перестанем прогибаться под Соединенные Штаты. Пора взглянуть в глаза реальности и подружиться с нашими соседями", — предложил третий.
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"Было бы здорово, если бы и на Камчатском полуострове обнаружились газовые и водородные месторождения. Мы могли бы строить подземные города, разрабатывать обширные залежи торфа и находящийся под ними уголь, и в итоге сформировать новую сферу влияния, чтобы отойти от стран Запада. Но пока что об этом можно только мечтать", — заключили читатели.
В четверг США на полгода продлили разрешение на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию. Оно было выдано в декабре 2025 года и действовало до 18 июня 2026-го.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЯпонияРоссияСШАСахалин-2
 
 
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