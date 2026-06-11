"Норильск" окажет помощь семье Ядыкина

Краткий пересказ от РИА ИИ Хоккейный клуб «Норильск» окажет помощь семье скончавшегося хоккеиста Егора Ядыкина.

Хоккеист Егор Ядыкин ушел из жизни при трагических обстоятельствах — случайно задел курок ружья, и оно выстрелило.

Рядом с телом Ядыкина было обнаружено тело его деда, который совершил самоубийство.

КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Хоккейный клуб "Норильск" окажет всю необходимую помощь семье скончавшегося хоккеиста Егора Ядыкина, сообщается на странице клуба в соцсети в "ВКонтакте".

"Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК "Норильск" сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил о смерти хоккеиста. Отмечалось, что игрок ушел из жизни при трагических обстоятельствах, причина смерти не называлась.

В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, оружие выстрелило, попав в него.

В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом Ядыкина было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина, он совершил самоубийство.