В Николаеве прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в части Николаевской области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в четверг в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее днем телеканал сообщал о взрыве в Николаеве.
"Повторные взрывы было слышно в Николаеве", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
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22 июня 2022, 17:18