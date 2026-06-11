В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана слышны звуки взрывов.
- Ранее иранские СМИ сообщали о работе ПВО в провинции Фарс, на западе Тегерана и о взрывах в городах Минаб, Мохр и Сирик.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"В данный момент слышны звуки взрывов в городе Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности перед возможными атаками США, в случае атаки американских ВС, Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.