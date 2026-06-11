На юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Звуки взрывов слышны в городе Сирик на юге Ирана.
- Ранее ПВО было задействовано в южной иранской провинции Фарс и на западе Тегерана.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Сирик на юге Ирана, передает иранское агентство Mehr.
Ранее иранские СМИ сообщали, что ПВО было задействовано в южной иранской провинции Фарс, а также на западе иранской столицы Тегерана.
"Звуки взрывов слышны в Сирике", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности перед возможными атаками США, в случае атаки американских ВС, Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.