Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в четверг в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее ночью телеканал сообщал о взрывах в Сумах.
"В Сумах был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.