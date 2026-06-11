В Сумах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в четверг в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее ночью телеканал сообщал о взрывах в Сумах.

"В Сумах был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении.