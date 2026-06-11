В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В украинском городе Сумы прогремел взрыв.
- В части Сумской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги в некоторых частях Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
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