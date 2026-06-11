Выставка "Воспитание вкуса" открылась в Звенигородском музее-заповеднике

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Звенигородском музее-заповеднике в Подмосковье торжественно открылась выставка "Воспитание вкуса", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На ней представлены предметы из коллекции музея-заповедника "Архангельское".

"Сегодня мы открываем в Подмосковье еще один проект, созданный в музейном сотрудничестве. Близость двух культурных объектов — музея-заповедника "Архангельское" и нашего регионального Звенигородского музея-заповедника (для которого это опыт работы уже со вторым федеральным музеем) — подсказывает, что такое взаимодействие нужно продолжать, а мы будем этому всячески содействовать", — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства выразил уверенность, что экспонаты из коллекции Юсуповых органично впишутся в выставочную концепцию Звенигородского музея, ведь его собственное собрание тоже строилось на предметах из подмосковных усадеб. По словам министра, усадебный контур Подмосковья — бесспорная гордость региона. Власти стараются поддерживать усадьбы, в том числе через крупные мероприятия и фестивали. А через такие выставочные проекты, как "Воспитание вкуса", можно узнавать об усадебной культуре еще больше.

В экспозиции представлены предметы, которые раньше в основном входили в собрание князей Юсуповых. Среди них — живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, фарфор, печатные издания. Особое внимание уделено книгам и тиражной гравюре как главным инструментам распространения знаний в 18-19 веках.

Выставка из собрания музея-заповедника "Архангельское" стала возможной потому, что усадебный дворец сейчас на реставрации. Это позволило впервые показать в Звенигороде часть экспонатов.