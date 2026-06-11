Рейтинг@Mail.ru
В России растет доля выпускников с дипломом из колледжа - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 11.06.2026 (обновлено: 10:02 11.06.2026)
В России растет доля выпускников с дипломом из колледжа

РИА Новости: в России растет доля выпускников с дипломом из колледжа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиплом о среднем профессиональном образовании
Диплом о среднем профессиональном образовании - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Диплом о среднем профессиональном образовании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля выпускников с дипломом колледжа в России продолжает расти.
  • Кандидаты со средним профессиональным образованием начинают претендовать на профессии, которые раньше требовали высшего образования.
  • Работодатели все чаще смягчают требования к уровню образования для различных должностей, особенно для директоров магазинов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля выпускников с дипломом колледжа в России продолжает расти, следует из результатов анализа рынка труда hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"На рынке складывается новый тренд, когда кандидаты со средним профессиональным образованием (СПО) начинают активней претендовать на профессии, до этого традиционно требовавшие высшего образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что этот процесс охватывает широкий спектр профессий. Так, в топ-5 профессий с наибольшим приростом сотрудников со средним профессиональным образованием вошли менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринарные врачи и отдельные категории медицинского персонала.
Кроме того, работодатели все чаще смягчают требования к уровню образования для различных должностей. Наиболее заметно выросла доля вакансий, в которых допускается среднее профессиональное образование, среди предложений для директоров магазинов.
Перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Демонстрационный экзамен станет основной формой аттестации в колледжах
17 апреля, 23:37
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала