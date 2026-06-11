Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка войск "Южная" ведет активные действия по уничтожению формирований ВСУ.
- Боевики обороняются в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Группировка войск "Южная" ведет активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне", - говорится в сообщении российского военного ведомства.