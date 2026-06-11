Вспышка на Солнце вызовет сильные магнитные бури 12–13 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ Рано утром в четверг произошла продолжительная вспышка на Солнце.

Из-за этой вспышки и воздействия корональной дыры 12–13 июня возможны слабые магнитные бури уровня G1.

Июнь 2026 года характеризуется спокойной солнечной и геомагнитной активностью, однако 12 и 13 июня ожидаются возмущения.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Продолжительная вспышка, произошедшая на Солнце рано утром в четверг, усилит воздействие от корональной дыры, в результате 12-13 июня не исключены слабые магнитные бури уровня G1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В лаборатории уточнили, что июнь 2026 года с точки зрения солнечной и геомагнитной активности проходит достаточно спокойно - возмущения и бури были зарегистрированы только два дня из десяти. Двое суток 12 и 13 июня должны, согласно прогнозам, "испортить статистику".

"Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним, скорее всего, теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки, произошедшей сегодня утром, который, согласно оценкам, придет к Земле 13 числа", - говорится в сообщении Telegram-канала лаборатории.