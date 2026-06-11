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Вспышка на Солнце вызовет сильные магнитные бури 12–13 июня - РИА Новости, 11.06.2026
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Наука
 
10:13 11.06.2026
Вспышка на Солнце вызовет сильные магнитные бури 12–13 июня

ИКИ РАН: Продолжительная вспышка на Солнце усилит влияние корональной дыры

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рано утром в четверг произошла продолжительная вспышка на Солнце.
  • Из-за этой вспышки и воздействия корональной дыры 12–13 июня возможны слабые магнитные бури уровня G1.
  • Июнь 2026 года характеризуется спокойной солнечной и геомагнитной активностью, однако 12 и 13 июня ожидаются возмущения.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Продолжительная вспышка, произошедшая на Солнце рано утром в четверг, усилит воздействие от корональной дыры, в результате 12-13 июня не исключены слабые магнитные бури уровня G1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В лаборатории уточнили, что июнь 2026 года с точки зрения солнечной и геомагнитной активности проходит достаточно спокойно - возмущения и бури были зарегистрированы только два дня из десяти. Двое суток 12 и 13 июня должны, согласно прогнозам, "испортить статистику".
"Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним, скорее всего, теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки, произошедшей сегодня утром, который, согласно оценкам, придет к Земле 13 числа", - говорится в сообщении Telegram-канала лаборатории.
Отмечается, что корональная дыра и вспышка по отдельности "не выглядят впечатляющими", но в сумме их воздействия должно хватить, чтобы вызвать на Земле слабую бурю уровня G1.
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