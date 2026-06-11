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Volkswagen сократит 19 тысяч человек - РИА Новости, 11.06.2026
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18:02 11.06.2026
Volkswagen сократит 19 тысяч человек

Reuters: Volkswagen намерен сократить персонал концерна в ФРГ на 19 тыс человек

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор Volkswagen Оливер Блюме анонсирует сокращение численности персонала на предприятиях компании в ФРГ на 19 тысяч человек к концу 2026 года.
  • Компания Volkswagen уже согласовала обязательный план по снижению численности штата более чем на 28 тысяч человек к 2030 году.
  • Программы сокращения штатов проводят также такие немецкие компании, как Mercedes-Benz, Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Гендиректор немецкого автоконцерна Volkswagen Оливер Блюме анонсирует сокращение численности персонала на предприятиях компании в ФРГ на 19 тысяч человек к концу 2026 года, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на речь Блюме, которую он произнесет перед инвесторами на собрании акционеров.
«
"Volkswagen продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест и расходов в Германии: к концу года численность персонала (концерна в стране - ред.) сократится на 19 тысяч человек", - говорится в материале.
Согласно тексту Блюме к мероприятию, компания уже согласовала обязательный план по снижению численности штата более чем на 28 тысяч человек к 2030 году.
Помимо Volkswagen, программы сокращения штатов проводят такие немецкие компании, как автоконцерн Mercedes-Benz и поставщики автокомплектующих Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.
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