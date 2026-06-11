Volkswagen сократит 19 тысяч человек

"Volkswagen продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест и расходов в Германии: к концу года численность персонала (концерна в стране - ред.) сократится на 19 тысяч человек", - говорится в материале.

Согласно тексту Блюме к мероприятию, компания уже согласовала обязательный план по снижению численности штата более чем на 28 тысяч человек к 2030 году.