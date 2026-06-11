Вольвич стал волейболистом петербургского "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блокирующий Артем Вольвич перешел в петербургский «Зенит».
- Срок соглашения с 36-летним игроком не уточняется.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Блокирующий Артем Вольвич перешел в петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале волейбольного клуба.
Срок соглашения с 36-летним игроком не уточняется. В мае он покинул казанский "Зенит", который представлял на протяжении десяти лет.
Вместе со сборной России Вольвич стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио, двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и победителем Лиги наций (2018).