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Вольвич стал волейболистом петербургского "Зенита" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
13:53 11.06.2026
Вольвич стал волейболистом петербургского "Зенита"

Покинувший казанский "Зенит" Вольвич стал волейболистом петербургского "Зенита"

© Соцсети казанского "Зенита"Артем Вольвич
Артем Вольвич - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Соцсети казанского "Зенита"
Артем Вольвич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блокирующий Артем Вольвич перешел в петербургский «Зенит».
  • Срок соглашения с 36-летним игроком не уточняется.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Блокирующий Артем Вольвич перешел в петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале волейбольного клуба.
Срок соглашения с 36-летним игроком не уточняется. В мае он покинул казанский "Зенит", который представлял на протяжении десяти лет.
В составе казанцев Вольвич два раза выиграл Лигу чемпионов (2017, 2018), стал пятикратным чемпионом России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025), одержал победу на клубном чемпионате мира (2017), а также завоевал семь Кубков и столько же Суперкубков страны.
Вместе со сборной России Вольвич стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио, двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и победителем Лиги наций (2018).
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