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Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 1194-го полка российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки.

Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника.

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Военнослужащие полка 1194-й российской группировки войск "Южная", подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои в Донбассе.

Видео с поднятием флагов есть в распоряжении РИА Новости.

На кадрах видно, как российские военнослужащие 4-й мотострелковой бригады ВС РФ поднимают государственные флаги в различных частях города, которые полностью контролируют ВС РФ.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника.

Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.