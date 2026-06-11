В Полтавской области военные списали 15 тонн дизельного топлива

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Шестеро военных и двое гражданских в Полтавской области на Украине списали 15 тонн дизельного топлива и продавали его отдельными партиями, ущерб государству превысил 22 тысячи долларов, фигурантам грозит до 15 лет за решеткой, сообщает Полтавская специализированная прокуратура.

Отмечается, что хищением занимался техник одной из воинских частей, который привлек к этому водителей-заправщиков и гражданских лиц. Они списывали топливо как использованное, вывозили его за ворота части и прятали в лесополосе, после чего продавали. Фигурантам удалось украсть более 15 тонн "солярки" общей стоимостью свыше 1 миллиона гривен (более 22,2 тысяч долларов), их задержали при очередной попытке сбыть краденое. Участникам схемы грозит до 15 лет лишения свободы за хищение военного имущества.