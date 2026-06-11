В Полтавской области военные списали 15 тонн дизельного топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтавской области на Украине шесть военных и два гражданских лица списали 15 тонн дизельного топлива и продавали его.
- Ущерб государству от действий фигурантов превысил 22 тысячи долларов.
- Участникам схемы грозит до 15 лет лишения свободы за хищение военного имущества.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Шестеро военных и двое гражданских в Полтавской области на Украине списали 15 тонн дизельного топлива и продавали его отдельными партиями, ущерб государству превысил 22 тысячи долларов, фигурантам грозит до 15 лет за решеткой, сообщает Полтавская специализированная прокуратура.
"Прокурорами… направлен обвинительный акт в отношении шести военнослужащих и двух гражданских лиц, которые расхищали топливо", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что хищением занимался техник одной из воинских частей, который привлек к этому водителей-заправщиков и гражданских лиц. Они списывали топливо как использованное, вывозили его за ворота части и прятали в лесополосе, после чего продавали. Фигурантам удалось украсть более 15 тонн "солярки" общей стоимостью свыше 1 миллиона гривен (более 22,2 тысяч долларов), их задержали при очередной попытке сбыть краденое. Участникам схемы грозит до 15 лет лишения свободы за хищение военного имущества.