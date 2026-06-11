Минтранс и Народный фронт передали бойцам СВО 19 внедорожников

Краткий пересказ от РИА ИИ Минтранс России и Народный фронт передали военнослужащим на СВО 19 внедорожников, купленных на средства Российского университета транспорта и работников транспортной отрасли.

Минтранс уже направил в зону СВО более 5 тысяч единиц техники, оборудования и спецсредств, а также свыше 55 тонн гуманитарных грузов.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минтранс России и Народный фронт передали военнослужащим на СВО 19 внедорожников, купленных на средства Российского университета транспорта (РУТ) и работников транспортной отрасли, сообщило министерство.

"Минтранс и Народный фронт передали 19 внедорожников военнослужащим… Техника закуплена на средства вуза и работников транспорта. Она поможет военнослужащим в выполнении боевых задач в зоне СВО", - говорится в сообщении.

В церемонии передачи автомобилей, которая прошла в РУТ, приняли участие глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В пресс-службе отметили, что Минтранс уже направил в зону СВО более 5 тысяч единиц техники, оборудования и спецсредств, а также свыше 55 тонн гуманитарных грузов. Также для жителей Курской и Белгородской областей, Донбасса и Новороссии отправлено более 200 единиц техники и свыше 10 тонн гумпомощи.

"Мы хорошо понимаем, что без наших общих задач, без общих целей, победа невозможна. Это осознают не только те, кто трудится в наших исторических регионах, но и люди по всей стране", – приводятся слова Никитина в сообщении.

В рамках мероприятия Минтранс и Народный фронт также подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает подготовку кадров по управлению и эксплуатации беспилотных авиационных систем в подведомственных министерству вузах.