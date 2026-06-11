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Минтранс и Народный фронт передали бойцам СВО 19 внедорожников - РИА Новости, 11.06.2026
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Надежные люди
 
12:03 11.06.2026
Минтранс и Народный фронт передали бойцам СВО 19 внедорожников

Минтранс и Народный фронт передали на СВО 19 внедорожников на средства РУТ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс России и Народный фронт передали военнослужащим на СВО 19 внедорожников, купленных на средства Российского университета транспорта и работников транспортной отрасли.
  • Минтранс уже направил в зону СВО более 5 тысяч единиц техники, оборудования и спецсредств, а также свыше 55 тонн гуманитарных грузов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минтранс России и Народный фронт передали военнослужащим на СВО 19 внедорожников, купленных на средства Российского университета транспорта (РУТ) и работников транспортной отрасли, сообщило министерство.
"Минтранс и Народный фронт передали 19 внедорожников военнослужащим… Техника закуплена на средства вуза и работников транспорта. Она поможет военнослужащим в выполнении боевых задач в зоне СВО", - говорится в сообщении.
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В церемонии передачи автомобилей, которая прошла в РУТ, приняли участие глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
В пресс-службе отметили, что Минтранс уже направил в зону СВО более 5 тысяч единиц техники, оборудования и спецсредств, а также свыше 55 тонн гуманитарных грузов. Также для жителей Курской и Белгородской областей, Донбасса и Новороссии отправлено более 200 единиц техники и свыше 10 тонн гумпомощи.
"Мы хорошо понимаем, что без наших общих задач, без общих целей, победа невозможна. Это осознают не только те, кто трудится в наших исторических регионах, но и люди по всей стране", – приводятся слова Никитина в сообщении.
В рамках мероприятия Минтранс и Народный фронт также подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает подготовку кадров по управлению и эксплуатации беспилотных авиационных систем в подведомственных министерству вузах.
Кузнецов также наградил отличившихся сотрудников транспортной отрасли нагрудными знаками "Народный фронт. Все для Победы" за вклад в оказание помощи участникам СВО и мирному населению.
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