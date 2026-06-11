Банкир дал совет, как заработать на вкладах по максимуму

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правильный выбор срочности вкладов и сравнение предложений банков помогут заработать на банковских вкладах по максимуму, такое мнение выразил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

"Сейчас большинство аналитиков прогнозирует дальнейшие снижение ключевой ставки. Если отталкиваться от этого прогноза, важно выбрать правильную срочность вкладов, желательно достаточно длинную, но не слишком длинную, чтобы не пропустить смену тенденции. То есть трехлетний вклад — это слишком, а вот правильная опция — шестимесячный вклад или годовой вклад", — пояснил он.