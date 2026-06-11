Финансист научила, как выгоднее всего получать процент по вкладу

"Если проценты ежемесячно или ежеквартально добавляются к сумме вклада, то в следующем периоде доход начисляется уже на увеличенную сумму. Фактически работает принцип сложного процента", — пояснила эксперт.

Лучше выбирать вклад с капитализацией процентов — это даст более высокий доход, чем вклад без капитализации при той же номинальной ставке. Сравнивайте не номинальную, а эффективную ставку: продукт с 17,5% и ежемесячной капитализацией может оказаться выгоднее, чем 18% без капитализации. Также старайтесь не снимать проценты досрочно, чтобы не терять сложный процент, советует она.