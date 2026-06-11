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Финансист научила, как выгоднее всего получать процент по вкладу - РИА Новости, 11.06.2026
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02:17 11.06.2026
Финансист научила, как выгоднее всего получать процент по вкладу

Финансист Ермилова: при учете дохода от вклада важно помнить о сложном проценте

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что для получения максимального дохода от вклада важно учитывать принцип сложного процента при капитализации.
  • Вклад с капитализацией процентов может дать более высокий доход, чем вклад без капитализации при той же номинальной ставке.
  • Рекомендуется использовать «лестницу вкладов» и отдавать предпочтение вкладам с более высокой эффективной ставкой, возможностью капитализации и пополнения.
МОСКВА, 11 июня — РИА Новости. Чтобы получить максимальный доход от вклада, недостаточно смотреть только на высокую ставку. Что важнее этой рекламируемой банком цифры, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
«
"Если проценты ежемесячно или ежеквартально добавляются к сумме вклада, то в следующем периоде доход начисляется уже на увеличенную сумму. Фактически работает принцип сложного процента", — пояснила эксперт.
Лучше выбирать вклад с капитализацией процентов — это даст более высокий доход, чем вклад без капитализации при той же номинальной ставке. Сравнивайте не номинальную, а эффективную ставку: продукт с 17,5% и ежемесячной капитализацией может оказаться выгоднее, чем 18% без капитализации. Также старайтесь не снимать проценты досрочно, чтобы не терять сложный процент, советует она.
Полезно использовать "лестницу вкладов" — разделить крупную сумму на несколько частей с разными сроками, чтобы часть денег всегда была доступна. И не забывайте про налог на проценты, превышающие необлагаемый лимит. При выборе между двумя одинаково надежными вкладами предпочтение стоит отдавать тому, у кого выше эффективная ставка, есть капитализация и возможность пополнения, заключила Ермилова.
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