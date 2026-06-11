Юрист рассказал, чем грозит гостям ЧМ-2026 в США нарушение визового режима

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранным гостям чемпионата мира по футболу, которые останутся в США после окончания срока действия визы, грозят уголовные обвинения и депортация.

Правительство США усилило контроль за случаями неправомерного использования туристических виз.

Запись о миграционном мошенничестве в личном деле закроет иностранцу въезд в США, и ему откажут в любой визе.

НЬЮ-ЙОРК, 11 июн - РИА Новости. Уголовные обвинения и депортация грозят иностранным гостям чемпионата мира по футболу, которые останутся в США после окончания срока действия визы, заявил РИА Новости старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере.

"Если иностранец нарушил какое-либо правило, тогда правительство может начать уголовное преследование", - сказал Линдпере.

Никаких исключений для гостей чемпионата делать не планируется, подчеркнул он.

"Правительство США усилило контроль за случаями, когда туристические визы используются для целей, представляющихся неправомерными", - отметил адвокат.

Еще более суровые последствия, по его словам, ждут тех, кто намеренно обманул американские власти, указывая цели своего визита.

"Если миграционные власти решат, что иностранец солгал или предоставил неверную информацию во время оформления документов, такого человека могут обвинить в мошенничестве и депортировать из США", - предупредил Линдпере.

По словам юриста, запись в личном деле о миграционном мошенничестве в дальнейшем закроет иностранцу въезд в США: ему откажут в любой визе, а исключения из этого правила очень редки.