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Минпромторг предложил расширить маркировку ветеринарных препаратов - РИА Новости, 11.06.2026
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19:02 11.06.2026
Минпромторг предложил расширить маркировку ветеринарных препаратов

Минпромторг предложил скорректировать правила маркировки ветеринарных препаратов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетеринарная аптека в одном из зоомагазинов в Москве
Ветеринарная аптека в одном из зоомагазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ветеринарная аптека в одном из зоомагазинов в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг предложил расширить маркировку ветпрепаратов и скорректировать ее правила.
  • Проект предусматривает расширение маркировки на "Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)" и внесение изменений в правила маркировки для усовершенствования контроля за оборотом препаратов и интеграции с ФГИС "ВетИС".
  • Предложенные изменения связаны с необходимостью упрощения работы с маркированными и немаркированными товарами.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минпромторг России предложил расширить маркировку ветеринарных препаратов и скорректировать ее правила, говорится в сообщении министерства.
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"Проект постановления предусматривает расширение маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения на "Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)". Кроме того, проектом постановления предусмотрено внесение и иных изменений в правила маркировки ветеринарных препаратов, в том числе направленных на усовершенствование механизмов контроля за оборотом ветеринарных препаратов, а также интеграцию системы маркировки с ФГИС "ВетИС", - говорится в сообщении.
В Минпромторге напомнили, что обязательная маркировка ветеринарных препаратов введена с 2024 года. Предложенные министерством изменения связаны с тем, что, как отмечают участники рынка, в их ассортименте есть товары как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Такая ситуация приводит к необходимости организовывать процесс работы с маркированными и немаркированными товарами различным образом. В свою очередь это усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам бизнеса.
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ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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