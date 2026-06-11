Минпромторг предложил расширить маркировку ветеринарных препаратов

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"Проект постановления предусматривает расширение маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения на "Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)". Кроме того, проектом постановления предусмотрено внесение и иных изменений в правила маркировки ветеринарных препаратов, в том числе направленных на усовершенствование механизмов контроля за оборотом ветеринарных препаратов, а также интеграцию системы маркировки с ФГИС "ВетИС", - говорится в сообщении.