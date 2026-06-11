Минпромторг предложил расширить маркировку ветеринарных препаратов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг предложил расширить маркировку ветпрепаратов и скорректировать ее правила.
- Проект предусматривает расширение маркировки на "Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)" и внесение изменений в правила маркировки для усовершенствования контроля за оборотом препаратов и интеграции с ФГИС "ВетИС".
- Предложенные изменения связаны с необходимостью упрощения работы с маркированными и немаркированными товарами.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минпромторг России предложил расширить маркировку ветеринарных препаратов и скорректировать ее правила, говорится в сообщении министерства.
«
"Проект постановления предусматривает расширение маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения на "Бактериофаги (включая бактериофаги для ветеринарии)". Кроме того, проектом постановления предусмотрено внесение и иных изменений в правила маркировки ветеринарных препаратов, в том числе направленных на усовершенствование механизмов контроля за оборотом ветеринарных препаратов, а также интеграцию системы маркировки с ФГИС "ВетИС", - говорится в сообщении.
В Минпромторге напомнили, что обязательная маркировка ветеринарных препаратов введена с 2024 года. Предложенные министерством изменения связаны с тем, что, как отмечают участники рынка, в их ассортименте есть товары как подлежащие, так и не подлежащие обязательной маркировке. Такая ситуация приводит к необходимости организовывать процесс работы с маркированными и немаркированными товарами различным образом. В свою очередь это усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам бизнеса.
В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных
29 сентября 2025, 20:12