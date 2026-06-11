Нетяньяху неправильно понял позицию США в отношении Ирана, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «определенно кое-что неправильно понял» об отношении Соединенных Штатов к Ирану.
- Иран и Израиль обменялись серией ударов 7–8 июня после атаки Израиля на пригород ливанской столицы.
- Вице-президент США отметил, что там, где интересы расходятся, Соединенные Штаты будут действовать исходя из интересов своей страны.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "определенно кое-что неправильно понял" об отношении Соединенных Штатов к Ирану, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.
"Он определенно кое-что неправильно понял… Но я бы сказал, что он хороший партнер. Мы продолжим работать вместе. Но там, где интересы расходятся, Соединенные Штаты будут действовать исходя из интересов нашей страны. Так это и должно быть", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
Вэнс отказался конкретизировать, что именно, по его мнению, Нетаньяху не так понял, отметив, что тот "агрессивно отстаивает интересы своей страны".
Трамп и израильский премьер после очередного обмена ударами Ирана и Израиля провели телефонный разговор. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и ИРИ стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость". При этом он признал, что сорвался на ругань в разговоре с израильским лидером.
Как передавал портал Axios, Трамп предупредил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, что может перестать его поддерживать в случае продолжения боевых действий против Ирана, с которым Трамп ведет переговоры, рассчитывая заключить мирное соглашение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.