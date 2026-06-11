Нетяньяху неправильно понял позицию США в отношении Ирана, заявил Вэнс

Трамп и израильский премьер после очередного обмена ударами Ирана и Израиля провели телефонный разговор. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и ИРИ стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость". При этом он признал, что сорвался на ругань в разговоре с израильским лидером.