Рейтинг@Mail.ru
Нетяньяху неправильно понял позицию США в отношении Ирана, заявил Вэнс - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 11.06.2026
Нетяньяху неправильно понял позицию США в отношении Ирана, заявил Вэнс

Вэнс: Нетяньяху неправильно понял позицию США в отношении Ирана

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «определенно кое-что неправильно понял» об отношении Соединенных Штатов к Ирану.
  • Иран и Израиль обменялись серией ударов 7–8 июня после атаки Израиля на пригород ливанской столицы.
  • Вице-президент США отметил, что там, где интересы расходятся, Соединенные Штаты будут действовать исходя из интересов своей страны.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "определенно кое-что неправильно понял" об отношении Соединенных Штатов к Ирану, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Офис Нетаньяху жестко ответил на нападки Эрдогана на Израиль
10 июня, 15:19
"Он определенно кое-что неправильно понял… Но я бы сказал, что он хороший партнер. Мы продолжим работать вместе. Но там, где интересы расходятся, Соединенные Штаты будут действовать исходя из интересов нашей страны. Так это и должно быть", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
Вэнс отказался конкретизировать, что именно, по его мнению, Нетаньяху не так понял, отметив, что тот "агрессивно отстаивает интересы своей страны".
Трамп и израильский премьер после очередного обмена ударами Ирана и Израиля провели телефонный разговор. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и ИРИ стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость". При этом он признал, что сорвался на ругань в разговоре с израильским лидером.
Как передавал портал Axios, Трамп предупредил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, что может перестать его поддерживать в случае продолжения боевых действий против Ирана, с которым Трамп ведет переговоры, рассчитывая заключить мирное соглашение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Трамп попросил Нетаньяху подождать с ответными ударами по Ирану, пишут СМИ
8 июня, 03:11
 
В миреИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала