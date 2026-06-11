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Мадьяр заявил, что место встречи с Зеленским до сих пор не определено - РИА Новости, 11.06.2026
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19:15 11.06.2026 (обновлено: 21:06 11.06.2026)
Мадьяр заявил, что место встречи с Зеленским до сих пор не определено

Мадьяр заявил, что время и место встречи с Зеленским до сих пор не определены

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что место и время встречи с Владимиром Зеленским пока не определены.
  • Визит Зеленского в Будапешт, который был запланирован на 8 июня, не смогли согласовать и отложили.
  • Мадьяр заявлял, что после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров Венгрия не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, но остается против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.
БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что место и время его встречи с Владимиром Зеленским до сих пор не определены, если в этом вопросе будет прогресс, о нем сообщат.
Мадьяр с конца апреля несколько раз предлагал Зеленскому встретиться в Закарпатье, если переговоры о восстановлении прав закарпатских венгров будут успешны. Венгерский портал HVG сообщал, что визит Зеленского в Будапешт был запланирован на 8 июня, но его не смогли согласовать и отложили.
"В настоящее время идет подготовка к украинско-венгерскому саммиту на уровне премьер-министра и премьера. Как только появится прогресс или будет достигнуто соглашение по этому вопросу, мы об этом проинформируем. Со своей стороны, я настаиваю на включении в программу Берегово (город на Украине - ред.)... Как только у нас будут определены окончательные дата и место, мы об этом проинформируем", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом он подчеркивал, что Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах".
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