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Замглавы МВД Британии стал министром обороны - РИА Новости, 11.06.2026
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23:33 11.06.2026 (обновлено: 23:34 11.06.2026)
Замглавы МВД Британии стал министром обороны

Министром обороны Великобритании назначен замглавы МВД Дэн Джарвис

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министром обороны Великобритании назначен Дэн Джарвис.
  • Ранее он занимал должность заместителя министра внутренних дел.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министром обороны Великобритании назначен заместитель министра внутренних дел Дэн Джарвис.
«

"Дэн Джарвис, кавалер ордена Британской империи и член парламента, назначен министром обороны", - говорится в заявлении премьер-министра Кира Стармера, опубликованном в социальной сети Х.

Прежний глава минобороны Джон Хили ранее заявил, что уходит в отставку из-за недостаточного финансирования.
Новый министр Джарвис с 1997 по 2011 год служил офицером в парашютно-десантном полку. За это время он принимал участие в военных операциях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Вчера, 14:15
 
В миреВеликобританияКир СтармерКосовоСьерра-ЛеонеДжон Хили
 
 
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