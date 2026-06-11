В Германии считают, что планы Мерца несут угрозу безопасности страны

БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые он озвучил на заседании бундестага, несут угрозу безопасности Германии, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.