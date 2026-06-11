Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца несут угрозу безопасности Германии.
- Канцлер анонсировал пакет крупных экономических реформ и высказался за продолжение финансовой поддержки Киеву на заседании бундестага.
- Вагенкнехт считает, что политика Мерца может привести к социальному упадку, экономическому кризису и опасности войны.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые он озвучил на заседании бундестага, несут угрозу безопасности Германии, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
В четверг Мерц выступил в бундестаге с правительственным заявлением к предстоящему заседанию Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе. Канцлер анонсировал пакет крупных экономических реформ. Кроме того, Мерц высказался за продолжение финансовой поддержки со стороны ЕС Киеву вопреки чрезмерной долговой нагрузке на общеевропейский бюджет, что вызвало неодобрительный гул и недовольные выкрики со стороны некоторых парламентариев.
"То, что задумал Мерц, представляет собой сплошную угрозу безопасности Германии как во внутренней, так и во внешней политике. С Мерцем (Германии – ред.) грозят социальный упадок, экономический кризис и опасность войны", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
По словам политика, чем ниже популярность Мерца среди жителей Германии, тем высокомернее он становится.