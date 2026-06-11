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В Германии считают, что планы Мерца несут угрозу безопасности страны - РИА Новости, 11.06.2026
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17:17 11.06.2026
В Германии считают, что планы Мерца несут угрозу безопасности страны

Вагенкнехт: планы Мерца несут угрозу безопасности ФРГ

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца несут угрозу безопасности Германии.
  • Канцлер анонсировал пакет крупных экономических реформ и высказался за продолжение финансовой поддержки Киеву на заседании бундестага.
  • Вагенкнехт считает, что политика Мерца может привести к социальному упадку, экономическому кризису и опасности войны.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые он озвучил на заседании бундестага, несут угрозу безопасности Германии, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
В четверг Мерц выступил в бундестаге с правительственным заявлением к предстоящему заседанию Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе. Канцлер анонсировал пакет крупных экономических реформ. Кроме того, Мерц высказался за продолжение финансовой поддержки со стороны ЕС Киеву вопреки чрезмерной долговой нагрузке на общеевропейский бюджет, что вызвало неодобрительный гул и недовольные выкрики со стороны некоторых парламентариев.
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"То, что задумал Мерц, представляет собой сплошную угрозу безопасности Германии как во внутренней, так и во внешней политике. С Мерцем (Германии – ред.) грозят социальный упадок, экономический кризис и опасность войны", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
По словам политика, чем ниже популярность Мерца среди жителей Германии, тем высокомернее он становится.
Ранее газета Bild сообщала, что в руководстве входящей в правящую коалицию ХДС обсуждают возможность замены Мерца другим политиком на посту канцлера из-за промедления в проведении правительственных реформ и исторически низких рейтингов в опросах.
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