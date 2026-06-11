Ульянов: проблема с выдачей Австрией виз дипломатам критическая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проблема с затягиванием процесса выдачи виз российским дипломатам в Австрии достигла критического масштаба.
- О критической ситуации заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Проблема с затягиванием процесса выдачи виз российским дипломатам в Австрии достигла критического масштаба, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.