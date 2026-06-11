На Украине выдали первые рецептурные медпрепараты на основе каннабиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине впервые выдали рецептурные медицинские препараты на основе марихуаны.
- Препараты получили жители Винницы: женщина, страдающая рассеянным склерозом, и два экс-военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первые рецептурные медицинские препараты на основе марихуаны выдали пациентам на Украине, сообщил украинский телеканал "Киев24".
"На Украине впервые выдали препарат на основе медицинского каннабиса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В феврале 2024 года закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу.
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10 декабря 2025, 23:16