На Украине раскрыли схему оформления фейковых инвалидностей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Харькове разоблачена схема оформления фиктивных групп инвалидности для уклонения от мобилизации.

В схеме участвовали бывшая медработница, семейный врач, сын и племянница.

Подозреваемые брали по 6 тысяч долларов за помощь в оформлении группы инвалидности, более 100 военнообязанных могли воспользоваться их помощью.

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Бывшая медработник вместе с семейным врачом в Харькове помогли более чем 100 военнообязанным оформить фиктивную группу инвалидности для уклонения от мобилизации, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"В Харькове разоблачена схема оформления фейковых инвалидностей для военнообязанных: подозрение предъявлены 80-летней бывшей медработнице, семейному врачу, ее сыну и племяннице-артистке Харьковского национального академического театра оперы и балета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

По информации ведомства, схема действовала с декабря 2024 года. Ключевую роль в ней играла экс-врач, которая ранее занимала руководящую должность в одной из харьковских больниц.

"Функции между участниками были распределены: племянница передавала и сканировала медицинские документы и направляла мужчин к врачу, тот оформлял направление, а сын организатора отвечал за получение и распределение средств", - рассказали в офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что за помощь в оформлении группы инвалидности для уклонения от мобилизации подозреваемые брали 6 тысяч долларов. По предварительным данным правоохранителей, более 100 военнообязанных могли воспользоваться их помощью.