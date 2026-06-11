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На Украине раскрыли схему оформления фейковых инвалидностей - РИА Новости, 11.06.2026
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18:32 11.06.2026
На Украине раскрыли схему оформления фейковых инвалидностей

В Харькове экс-врач и ее сын помогли 100 военнообязанным оформить инвалидность

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харькове разоблачена схема оформления фиктивных групп инвалидности для уклонения от мобилизации.
  • В схеме участвовали бывшая медработница, семейный врач, сын и племянница.
  • Подозреваемые брали по 6 тысяч долларов за помощь в оформлении группы инвалидности, более 100 военнообязанных могли воспользоваться их помощью.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Бывшая медработник вместе с семейным врачом в Харькове помогли более чем 100 военнообязанным оформить фиктивную группу инвалидности для уклонения от мобилизации, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Харькове разоблачена схема оформления фейковых инвалидностей для военнообязанных: подозрение предъявлены 80-летней бывшей медработнице, семейному врачу, ее сыну и племяннице-артистке Харьковского национального академического театра оперы и балета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, схема действовала с декабря 2024 года. Ключевую роль в ней играла экс-врач, которая ранее занимала руководящую должность в одной из харьковских больниц.
"Функции между участниками были распределены: племянница передавала и сканировала медицинские документы и направляла мужчин к врачу, тот оформлял направление, а сын организатора отвечал за получение и распределение средств", - рассказали в офисе генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что за помощь в оформлении группы инвалидности для уклонения от мобилизации подозреваемые брали 6 тысяч долларов. По предварительным данным правоохранителей, более 100 военнообязанных могли воспользоваться их помощью.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
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