Королев накануне Дня России наградил жителей Тверской области

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев накануне Дня России вручил жителям Верхневолжья государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба областного правительства.

Наград были удостоены защитники страны, люди, которые своим трудом вносят вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, образования и энергетики, обеспечивают безопасность жителей, воспитывают юных граждан.

"Именно такие надежные, талантливые люди, которым сегодня вручены награды, – главная движущая сила развития нашей страны", – сказал Королев.

Главным героем церемонии стал участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Арсений Михайлович Сухопаров, который указом президента России удостоен ордена "За доблестный труд". Арсений Михайлович прошел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Крым. Победу встретил в Чехословакии. А после войны восстанавливал страну, трудился на предприятиях. В марте фронтовику исполнилось 105 лет, отметили в пресс-службе.

"Дорогой Арсений Михайлович! Хочу выразить глубочайшую благодарность за ваш подвиг и бескорыстное служение Родине. Нам выпала честь быть наследниками поколения победителей. Сегодня их дело продолжают участники специальной военной операции. Они мужественно и отважно защищают суверенитет и безопасность России. А доказав свою верность Родине на фронте, возвращаются домой, чтобы и в гражданской жизни служить стране", – обратился к ветерану Королев.

Медали Суворова удостоен полковник Николай Баранчиков, выполнявший боевые задачи в зоне СВО. Сегодня он начальник военного учебного центра при Тверском государственном техническом университете. Работает со школьниками и студентами.

Королев также передал дипломы участникам первого потока региональной кадровой программы "Герои Верхневолжья" для ветеранов СВО, готовых трудиться на благо области и ее жителей. Это Станислав Азаров, Станислав Исаев, Сергей Канищев, Андрей Канюков, Сергей Кондратьев, Николай Максимов, Максим Перевощиков, Дмитрий Решетов, Александр Фролов, Дмитрий Сытин.

Почетной грамотой губернатора Тверской области отмечена руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Майя Седова. Сегодня она стоит на страже интересов военнослужащих и их близких.

Королев наградил специалистов, которые приходят на помощь в непростых ситуациях. Почетного звания "Заслуженный спасатель Российской Федерации" удостоен начальник отряда аварийно-спасательной службы областного управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Виталий Сопко. Благодарственные письма президента России Королев передал электромонтеру АО "Тверьгорэнерго" Сергею Борскому, специалистам ООО "Тверь Водоканал" – слесарю Александру Журину и мастеру группы по проведению планово-предупредительного ремонта Дмитрию Яковлеву.

Почти полвека посвятили своему делу управляющий директор ЗАО "Тверской экскаватор" Геннадий Егоров, которому присвоено почетное звание "Заслуженный машиностроитель РФ", и генеральный директор ЗАО "Калининское" Александр Оводков, удостоенный благодарности президента. Более 40 лет в сфере образования – заместитель директора Регионального довузовского комплекса Любовь Томашевская, награжденная медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Королев подчеркнул важнейший вклад в воспитание новых граждан и патриотов страны многодетных родителей. Почетный знак "Слава матери" – награда за этот неоценимый труд Маргарите Баровой из Лихославльского округа, воспитывающей троих дочерей и двоих сыновей. У награжденного знаком "Слава отца" Алексея Зуева тоже пятеро детей. Его супруга в 2015 году была удостоена знака "Слава матери".

Нагрудного знака "За заслуги в развитии Тверской области" удостоен директор Тверского института Московского гуманитарно-экономического университета Александр Бутузов. Креста святого Михаила Тверского – председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев.