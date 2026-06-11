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Тутберидзе объяснила свои слова о том, что Плющенко не является тренером - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:37 11.06.2026 (обновлено: 13:53 11.06.2026)
Тутберидзе объяснила свои слова о том, что Плющенко не является тренером

Тутберидзе о Плющенко: объявить себя тренером не значит быть тренером

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТренер Этери Тутберидзе
Тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Тренер Этери Тутберидзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила свои критические слова о тренере Евгении Плющенко.
  • В 2021 году Этери Тутберидзе на вопрос о Плющенко задала встречный вопрос: «А он есть?» (имелось в виду, является ли он тренером).
  • Тутберидзе считает, что на тот момент Плющенко еще не мог считаться тренером.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила свои критические слова пятилетней давности о тренере Евгении Плющенко тем, что на тот момент двукратный олимпийский чемпион не мог считаться тренером.
В 2021 году Тутберидзе во время интервью журналисту Дмитрию Борисову на вопрос о тренере Плющенко задала встречный вопрос: "А он есть?"
"Он спросил: "А вот условный тренер Плющенко". Тренер! На тот момент я считала и сейчас считаю. На тот момент он еще не был тренером. Объявить себя тренером - не значит быть тренером. Я спросила: "А он есть тренер?" Не Плющенко, который завоевал множество медалей. Все знают, кто он - и состоялся в спорте, олимпийский чемпион. А тренер? Тренер Плющенко. А это уже другой человек. И вот на тот момент я спросила: "А он есть?" А разнесли по-другому", - сказала Тутберидзе в интервью стилисту Алеко Надиряну, опубликованному в его группе во "ВКонтакте".
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СпортЕвгений ПлющенкоЭтери ТутберидзеДмитрий БорисовРоссия
 
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