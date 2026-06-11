Тутберидзе объяснила свои слова о том, что Плющенко не является тренером

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила свои критические слова пятилетней давности о тренере Евгении Плющенко тем, что на тот момент двукратный олимпийский чемпион не мог считаться тренером.