Тутберидзе объяснила свои слова о том, что Плющенко не является тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила свои критические слова о тренере Евгении Плющенко.
- В 2021 году Этери Тутберидзе на вопрос о Плющенко задала встречный вопрос: «А он есть?» (имелось в виду, является ли он тренером).
- Тутберидзе считает, что на тот момент Плющенко еще не мог считаться тренером.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила свои критические слова пятилетней давности о тренере Евгении Плющенко тем, что на тот момент двукратный олимпийский чемпион не мог считаться тренером.
В 2021 году Тутберидзе во время интервью журналисту Дмитрию Борисову на вопрос о тренере Плющенко задала встречный вопрос: "А он есть?"
"Он спросил: "А вот условный тренер Плющенко". Тренер! На тот момент я считала и сейчас считаю. На тот момент он еще не был тренером. Объявить себя тренером - не значит быть тренером. Я спросила: "А он есть тренер?" Не Плющенко, который завоевал множество медалей. Все знают, кто он - и состоялся в спорте, олимпийский чемпион. А тренер? Тренер Плющенко. А это уже другой человек. И вот на тот момент я спросила: "А он есть?" А разнесли по-другому", - сказала Тутберидзе в интервью стилисту Алеко Надиряну, опубликованному в его группе во "ВКонтакте".