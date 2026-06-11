СМИ: 27 турецким звездам OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

"Прокуратура потребовала до 10 лет тюремного заключения для 27 подозреваемых по обвинению в содействии распространению порнографических материалов и отмывании полученных преступным путем доходов", — сообщило издание.

По его данным, дополнительно объявлены в розыск еще пятеро активных участниц платформы, которые находятся за границей. Часть подозреваемых признали, что публиковали контент на платформе и получали доход, но подчеркнули, что выплачивали налоги с этих средств, другие же отрицают использование ресурса.