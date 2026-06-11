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СМИ: 27 турецким звездам OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 11.06.2026
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00:21 11.06.2026 (обновлено: 08:48 11.06.2026)
СМИ: 27 турецким звездам OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

Hürriyet: 27 турецким "звездам" OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвинение потребовало до 10 лет тюрьмы для 27 подозреваемых турецких «звезд» площадки OnlyFans.
  • Еще пятеро участниц платформы объявлены в розыск, они находятся за границей.
СТАМБУЛ, 11 июн – РИА Новости. Обвинение потребовало до 10 лет тюрьмы для 27 подозреваемых турецких "звезд" площадки в сфере индустрии для взрослых OnlyFans, сообщила газета Hürriyet.
"Прокуратура потребовала до 10 лет тюремного заключения для 27 подозреваемых по обвинению в содействии распространению порнографических материалов и отмывании полученных преступным путем доходов", — сообщило издание.
По его данным, дополнительно объявлены в розыск еще пятеро активных участниц платформы, которые находятся за границей. Часть подозреваемых признали, что публиковали контент на платформе и получали доход, но подчеркнули, что выплачивали налоги с этих средств, другие же отрицают использование ресурса.
Турецкие силовики провели в феврале операцию по задержанию "звезд" OnlyFans, конфискованы их средства в размере 300 миллионов лир (почти 6,9 миллиона долларов). Доступ к платформе в Турции запрещен с июня 2023 года решением суда.
Следователи департамента по борьбе с киберпреступлениями выяснили, что подозреваемые продолжали пользоваться OnlyFans, несмотря на запрет, и рекламировали свои странички через доступные в Турции соцсети.
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