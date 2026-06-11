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Актрисе из "Великолепного века" может грозить десять лет тюрьмы - РИА Новости, 11.06.2026
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23:31 11.06.2026
Актрисе из "Великолепного века" может грозить десять лет тюрьмы

Актрисе "Великолепного века" может грозить 10 лет по делу о наркотиках

© Tim's Productions (2015 – 2017)Кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кёсем". Берен Саат
Кадр из сериала Великолепный век. Империя Кёсем. Берен Саат - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Tim's Productions (2015 – 2017)
Кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кёсем". Берен Саат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали 22 знаменитости, среди которых «Мисс Турция-1999», актриса сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Берен Саат и другие.
  • За употребление наркотиков задержанным может грозить срок от двух до пяти лет, за сбыт — до десяти лет.
  • Знаменитости уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске.
СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Задержанным в Турции в четверг звездам, среди которых "Мисс Турция" и актриса сериала "Великолепный век", может грозить до пяти или десяти лет тюремного заключения в случае наличия улик и положительного теста на наркотики, сообщила РИА Новости юрист Айшегюль Полат.
Полиция задержала в четверг в Стамбуле 22 знаменитости в рамках очередного антинаркотического рейда, среди них "Мисс Турция-1999", певица и модель Айше Хатун Онал, актриса турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Берен Саат, ее супруг, певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан, в свое время сотрудничавший с певцом Тарканом.
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"Обвинение может потребовать ареста звезд в случае позитивного результата теста и наличия улик. На данный момент никаких оснований для их содержания в тюрьме под стражей нет", - сообщила Полат.
По ее словам, за употребление наркотиков предусмотрен срок от двух до пяти лет, при этом в случае приговора на два года срок может оказаться условным. За сбыт наркотиков предусмотрен срок до десяти лет, однако фактически в тюрьме обвиняемый проведет чуть менее восьми лет.
Знаменитости уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске.
Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщал, что результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, в общей сложности задержаны более 250 человек в рамках расследования.
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