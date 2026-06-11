Актрисе из "Великолепного века" может грозить десять лет тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Стамбуле в рамках антинаркотического рейда задержали 22 знаменитости, среди которых «Мисс Турция-1999», актриса сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Берен Саат и другие.

За употребление наркотиков задержанным может грозить срок от двух до пяти лет, за сбыт — до десяти лет.

Знаменитости уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске.

СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Задержанным в Турции в четверг звездам, среди которых "Мисс Турция" и актриса сериала "Великолепный век", может грозить до пяти или десяти лет тюремного заключения в случае наличия улик и положительного теста на наркотики, сообщила РИА Новости юрист Айшегюль Полат.

Полиция задержала в четверг в Стамбуле 22 знаменитости в рамках очередного антинаркотического рейда, среди них "Мисс Турция-1999", певица и модель Айше Хатун Онал, актриса турецкого сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Берен Саат, ее супруг, певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан, в свое время сотрудничавший с певцом Тарканом.

"Обвинение может потребовать ареста звезд в случае позитивного результата теста и наличия улик. На данный момент никаких оснований для их содержания в тюрьме под стражей нет", - сообщила Полат.

По ее словам, за употребление наркотиков предусмотрен срок от двух до пяти лет, при этом в случае приговора на два года срок может оказаться условным. За сбыт наркотиков предусмотрен срок до десяти лет, однако фактически в тюрьме обвиняемый проведет чуть менее восьми лет.

Знаменитости уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске.