Названы основные тренды туризма в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Среди российских туристов самыми устойчивыми трендами являются гастротуризм, автотуризм и событийный туризм.

Заметный потенциал роста есть у slow travel и ностальгического туризма, однако осведомленность путешественников о новых туристических форматах пока остается относительно невысокой.

Россияне все чаще ищут в путешествиях не только отдых и смену локации, но и новые впечатления, эмоции и уникальный опыт.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Среди российских туристов самыми устойчивыми трендами в настоящее время являются гастротуризм, автотуризм и приуроченный к определенному мероприятию событийный туризм, рассказал член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.

"Наиболее устойчивыми туристическими трендами в России сегодня являются гастротуризм, событийный туризм и автотуризм", - сказал Сивец на международном туристическом форуме "Путешествуй!", представив результаты исследования мотивации путешествий среди россиян.

По его словам, заметный потенциал роста есть у так называемого slow travel - туризма без спешки, и ностальгического туризма, когда человеком движут желание прикоснуться к прошлому и личные воспоминания. Однако осведомленность путешественников о новых туристических форматах пока остается относительно невысокой.

При этом среди форматов, которые россияне хотели бы попробовать в будущем, лидируют гастротуры и событийный туризм. Каждый четвертый опрошенный заинтересован в slow travel, автотуризме, ностальгическом туризме и отдыхе без телефонов.

При этом 20% респондентов привлекает инновационный туризм - основан на использовании новых технологий и форматов организации путешествий. Сонный туризм - 20%.

"Стейкейшн - 17% (отдых в своем городе, но в качестве туриста - ред.), а bleisure (совмещение работы с отпуском - ред.) - 11%", - сказал он.

По словам Сивца, результаты исследования показывают, что россияне все чаще ищут в путешествиях не только отдых и смену локации, но и новые впечатления, эмоции и уникальный опыт.

"Это открывает возможности для дальнейшего развития как уже популярных, так и новых туристических форматов", - заключил Сивец.