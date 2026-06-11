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Названы основные тренды туризма в России - РИА Новости, 11.06.2026
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Туризм
 
16:01 11.06.2026
Названы основные тренды туризма в России

Сивец: основными трендами туризма являются автотуризм и гастротуризм

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы в окрестностях Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы в окрестностях Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы в окрестностях Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди российских туристов самыми устойчивыми трендами являются гастротуризм, автотуризм и событийный туризм.
  • Заметный потенциал роста есть у slow travel и ностальгического туризма, однако осведомленность путешественников о новых туристических форматах пока остается относительно невысокой.
  • Россияне все чаще ищут в путешествиях не только отдых и смену локации, но и новые впечатления, эмоции и уникальный опыт.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Среди российских туристов самыми устойчивыми трендами в настоящее время являются гастротуризм, автотуризм и приуроченный к определенному мероприятию событийный туризм, рассказал член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"Наиболее устойчивыми туристическими трендами в России сегодня являются гастротуризм, событийный туризм и автотуризм", - сказал Сивец на международном туристическом форуме "Путешествуй!", представив результаты исследования мотивации путешествий среди россиян.
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По его словам, заметный потенциал роста есть у так называемого slow travel - туризма без спешки, и ностальгического туризма, когда человеком движут желание прикоснуться к прошлому и личные воспоминания. Однако осведомленность путешественников о новых туристических форматах пока остается относительно невысокой.
При этом среди форматов, которые россияне хотели бы попробовать в будущем, лидируют гастротуры и событийный туризм. Каждый четвертый опрошенный заинтересован в slow travel, автотуризме, ностальгическом туризме и отдыхе без телефонов.
При этом 20% респондентов привлекает инновационный туризм - основан на использовании новых технологий и форматов организации путешествий. Сонный туризм - 20%.
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"Стейкейшн - 17% (отдых в своем городе, но в качестве туриста - ред.), а bleisure (совмещение работы с отпуском - ред.) - 11%", - сказал он.
По словам Сивца, результаты исследования показывают, что россияне все чаще ищут в путешествиях не только отдых и смену локации, но и новые впечатления, эмоции и уникальный опыт.
"Это открывает возможности для дальнейшего развития как уже популярных, так и новых туристических форматов", - заключил Сивец.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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