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В Бахрейне объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.06.2026
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03:42 11.06.2026
В Бахрейне объявили воздушную тревогу

МВД Бахрейна объявило воздушную тревогу на территории страны

© AP Photo / Kamran JebreiliБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бахрейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бахрейне была объявлена воздушная тревога.
  • Министерство внутренних дел призвало граждан сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Активирована сирена воздушной тревоги. Граждан и жителей просят сохранять спокойствие, направиться в ближайшее безопасное место и следить за обновлениями по официальным каналам", - говорится в сообщении МВД в соцсети Х.
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