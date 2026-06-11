В Бахрейне объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне была объявлена воздушная тревога.
- Министерство внутренних дел призвало граждан сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Активирована сирена воздушной тревоги. Граждан и жителей просят сохранять спокойствие, направиться в ближайшее безопасное место и следить за обновлениями по официальным каналам", - говорится в сообщении МВД в соцсети Х.