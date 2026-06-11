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Военнослужащие России и Лаоса провели тренировку по захвату террористов - РИА Новости, 11.06.2026
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05:17 11.06.2026
Военнослужащие России и Лаоса провели тренировку по захвату террористов

Военные РФ и Лаоса провели тренировку по захвату объекта условных террористов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские и лаосские военнослужащие провели совместную тренировку по захвату объекта условных террористов на полигоне «Коммадам» в рамках курса подготовки «Тайфун-2026».
  • В ходе тренировки были продемонстрированы совместные действия российского и лаосского спецназа, включая артиллерийский обстрел, работу FPV-дронов и штурм здания.
  • Спецподразделения Народной армии Лаоса применят полученные навыки в совместных российско-лаосских учениях «Ларос-2026».
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские и лаосские военнослужащие провели совместную тренировку по захвату объекта условных террористов на полигоне Академии сухопутных войск Лаоса "Коммадам", сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
"В ходе курса подготовки специальных подразделений "Тайфун-2026", военнослужащие Восточного военного округа под руководством помощника командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству, полковника Ивана Тараева продемонстрировали министру обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералу армии Кхамлиенгу Утхакайсону совместные действия российского и лаосского спецназа по захвату базы условных террористов", - говорится в сообщении.
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После того, как по легенде тренировки было обнаружено скопление сил незаконного бандформирования, совместная группа российского и лаосского спецназа запросила поддержку минометной батареи и подразделения ударных дронов. Группа российско-лаосского десанта при этом совершила высадку, чтобы заблокировать район боевых действий и перехватить отходящих боевиков.
После артиллерийского обстрела и работы FPV-дронов две группы специальных подразделений на багги пошли на штурм здания и захватили деморализованного противника за несколько минут.
"Также министру обороны Лаоса были продемонстрированы действия военнослужащих специальных подразделений по защите высокопоставленного должностного лица при нападении на кортеж. Кроме того, на показ совместной тренировки был приглашен Сергей Жесткий - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике", - рассказали в пресс-службе.
Тренировка проходила на полигоне Академии сухопутных войск "Коммадам".
В конце мероприятия состоялся показ современных образцов российского вооружения, в том числе снайперских винтовок, разведывательных и FPV-дронов, средств РЭБ, роботизированных наземных комплексов, а также высокопроходимой и малогабаритной техники, которые успешно зарекомендовали себя при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
Как сообщили в пресс-службе ВВО, спецподразделения Народной армии Лаоса применят полученные практические навыки в совместных российско-лаосских учениях "Ларос-2026".
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