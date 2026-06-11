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В сборной России по плаванию проработают риски плавания в Сене во время ЧЕ - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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20:52 11.06.2026
В сборной России по плаванию проработают риски плавания в Сене во время ЧЕ

В сборной РФ по плаванию проработают риски плавания в Сене во время ЧЕ в Париже

© Фото : Пресс-служба ОлимпиадыРека Сена, Париж
Река Сена, Париж - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Пресс-служба Олимпиады
Река Сена, Париж. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренерский штаб сборной России прорабатывает возможность нивелировать риски для спортсменов во время соревнований на Сене в рамках чемпионата Европы в Париже.
  • На летних Олимпийских играх 2024 года заплывы на открытой воде на Сене сопровождались жалобами спортсменов на проблемы со здоровьем, предположительно связанные с кишечной палочкой.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа в неблагополучном районе столицы Франции.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренерский штаб сборной России прорабатывает возможность нивелировать абсолютно все риски от соревнований в Сене во время чемпионата Европы в Париже, сообщил журналистам спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков.
Заплывы на открытой воде на Сене во время летних Олимпийских игр 2024 года сопровождались скандалами и жалобами спортсменов на проблемы со здоровьем. Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете. Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены. Также серебряный призер Олимпиады в Париже новозеландец Хейден Уайлд рассказал, что имел симптомы заражения кишечной палочкой после заплыва в реке.
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"После Олимпиады действительно были волнения, были возмущения. И, конечно, сейчас тренерский штаб, в том числе со спортсменами и с медицинским персоналом, прорабатывает возможность нивелировать абсолютно все риски и сделать так, чтобы не получилось эксцессов. Но все соревнуются в одинаковых условиях, поэтому мы должны быть готовы ко всему. А самое главное - показать результаты, к которым пловцы будут готовы, и пловцы на открытой воде", - отметил Фесиков.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Соревнования состоятся в неблагополучном районе столицы Франции.
"Мы на каждом соревновании, конечно, переживаем. Мы действительно делаем все, чтобы наши спортсмены находились в безопасности. Во Франции я был лично много раз, выступал в разных бассейнах и разных районах. Но самое главное: предупрежден - значит вооружен. Мы будем рядом со спортсменами и, естественно, будем минимизировать их риски с целью только показания результатов. А наша общая задача, как мы и говорили, - вернуться в Европу и застолбить за собой статус-кво одной из лучших команд мира", - подчеркнул Фесиков.
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