В сборной России по плаванию проработают риски плавания в Сене во время ЧЕ

КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренерский штаб сборной России прорабатывает возможность нивелировать абсолютно все риски от соревнований в Сене во время чемпионата Европы в Париже, сообщил журналистам спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков.