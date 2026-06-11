Глава Wildberries рассказала, как проверить товар на оригинальность

Краткий пересказ от РИА ИИ Значок «Оригинал» на Wildberries гарантирует, что продукция прошла проверку и является оригинальной.

Число верифицированных товаров с отметкой «Оригинал» на маркетплейсе растет.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Значок "Оригинал", размещенный рядом с товаром, гарантирует, что продукция прошла проверку и является оригинальной, сообщила в интервью РИА Новости основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

"Если рядом с товаром стоит значок "Оригинал" - значит, это оригинал, есть подтвержденный документ, который прошел проверку и получил необходимые сертификаты. И продавцы понимают важность значка, мы это знаем", - поделилась она.