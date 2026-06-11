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Глава Wildberries рассказала, как проверить товар на оригинальность - РИА Новости, 11.06.2026
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06:52 11.06.2026
Глава Wildberries рассказала, как проверить товар на оригинальность

Ким: значок "Оригинал" рядом с товаром, гарантирует, что продукция проверена

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Ким. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Значок «Оригинал» на Wildberries гарантирует, что продукция прошла проверку и является оригинальной.
  • Число верифицированных товаров с отметкой «Оригинал» на маркетплейсе растет.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Значок "Оригинал", размещенный рядом с товаром, гарантирует, что продукция прошла проверку и является оригинальной, сообщила в интервью РИА Новости основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.
"Если рядом с товаром стоит значок "Оригинал" - значит, это оригинал, есть подтвержденный документ, который прошел проверку и получил необходимые сертификаты. И продавцы понимают важность значка, мы это знаем", - поделилась она.
Глава компании отметила, что число соответствующих отметок на маркетплейсе растет – это значит, что увеличивается число верифицированных товаров, где продавец предоставил документы и они прошли проверку.
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