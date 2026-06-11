Правительство постоянно контролирует ситуацию с топливом в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России держит на постоянном контроле ситуацию с ценами и обеспечением бензином и дизельным топливом.
- Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей различных министерств и компаний.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ситуация с ценами и обеспечением бензином и дизельным топливом в России находится на постоянном контроле, сообщило правительство России.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, представителей Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, отраслевых компаний.
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"В рамках совещания обсуждались вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом, а также ценовая динамика на нефтепродукты. Отмечено, что ситуация находится на постоянном контроле", - говорится в сообщении.