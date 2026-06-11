В Белгородской области планируют ограничить продажу топлива детям

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания в первом чтении приняли закон региона "Об установлении ограничения розничной продажи моторного топлива несовершеннолетним на территории Белгородской области", сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков.
"Конечно, такая серьезная проблема, как безопасность детей требует комплексного решения. В первую очередь, это пристальное внимание родителей за тем, как проводят свободное время их дети, и усиление контроля со стороны органов ГИБДД за движением по дорогам. На федеральном уровне продолжается обсуждение и внедрение мер, направленных на защиту жизни и здоровья подрастающего поколения", — написал председатель в своем канале в мессенджере "Макс".
Клепиков добавил, что данное решение является не просто формальным шагом, а действием, направленным на создание безопасной среды для детей.
Помимо этого, парламентарии в четверг утвердили кандидатуры, представленные к назначению на должности мировых судей, согласовали награждения наградами Белгородской области, приняли постановления областной думы, а также дали отзывы на ряд федеральных законопроектов.