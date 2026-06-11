В Белгородской области планируют ограничить продажу топлива детям

"Конечно, такая серьезная проблема, как безопасность детей требует комплексного решения. В первую очередь, это пристальное внимание родителей за тем, как проводят свободное время их дети, и усиление контроля со стороны органов ГИБДД за движением по дорогам. На федеральном уровне продолжается обсуждение и внедрение мер, направленных на защиту жизни и здоровья подрастающего поколения", — написал председатель в своем канале в мессенджере "Макс".